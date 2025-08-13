مسئولون أمريكيون: ترامب متحمس للقاء بوتين وجهًا لوجه

الأربعاء 13 أغسطس 2025
نقلت صحيفة “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي حماسًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه، بهدف قياس مدى استعداده لصنع السلام.

إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأشارت المصادر وفق أكسيوس، إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق مساعٍ غير رسمية لاستكشاف إمكانيات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات المباشرة.

تفاهمات بين ترامب وبوتين بشأن القضايا الخلافية

وأضافت المصادر أن ترامب يرى أن التواصل المباشر مع بوتين قد يفتح الباب أمام تفاهمات يمكن أن تُسرع إنهاء الحرب، خاصة إذا تم التوصل إلى أرضية مشتركة حول القضايا الخلافية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُعقد يوم الجمعة في القاعدة العسكرية إلمندورف–ريتشاردسون بمدينة أنكوراج بولاية ألاسكا.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن القاعدة الواقعة في الضواحي الشمالية لأنكوراج كانت الموقع الوحيد الذي لبّى متطلبات القمة التاريخية، رغم أن البيت الأبيض كان يأمل في تجنّب استقبال الوفد الروسي على أرض منشأة عسكرية أمريكية.

زيلينسكي: ترامب وبوتين لن يتمكنا من اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف

التلجراف البريطانية: أوكرانيا مستعدة للتنازل عن أراضٍ تسيطر عليها روسيا

 

