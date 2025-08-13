الأربعاء 13 أغسطس 2025
خارج الحدود

الخارجية الروسية تكشف ملامح لقاء بوتين وترامب المرتقب

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القمة المرتقبة يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ستتيح للزعيمين مناقشة جميع "القضايا العالقة" بين البلدين، بما فيها الأزمة الأوكرانية.

القمة الأمريكية الروسية المرتقب

ونقلت وكالة الأنباء "تاس" عن نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، أليكسي فاديف قوله خلال إحاطة صحفية، إن القمة الأمريكية الروسية المرتقب عقدها في ألاسكا "ستسمح للزعيمين بالتركيز على مناقشة جميع القضايا المتراكمة، بدءا من الأزمة الأوكرانية وصولا إلى العقبات التي تعترض إقامة حوار ثنائي طبيعي وفعال، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان السلام والاستقرار الدوليين".

وأوضح فاديف أن "موقف روسيا من السلام في أوكرانيا لم يتغير، وهو الموقف الذي حدده بوتين في يونيو العام الماضي".

القمة المرتقبة بين بوتين وترامب

وذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيشارك في القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.

واعتبرت الخارجية الروسية، أن الجهود التي يبذلها القادة الأوروبيون للتشاور مع واشنطن، قبل القمة المرتقبة بين بوتين وترامب، "غير مهمة سياسيا وعمليا".

وأكد المتحدث أن قرار الغرب بالتوسع في حلف الشمال الأطلسي ومحاولة ضم أوكرانيا كان أحد أسباب الأزمة.

تشكيل ثلاث مجموعات عمل للتفاوض بشأن القضايا السياسية والعسكرية والإنسانية

وأشار إلى أن موسكو لم تتلق بعد ردا رسميا على المبادرة، التي طرحها خلال مفاوضات إسطنبول، في يوليو، لتشكيل ثلاث مجموعات عمل للتفاوض بشأن القضايا السياسية والعسكرية والإنسانية.

وحذرت الخارجية من أن رفع أذربيجان المحتمل للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كييف، قد "يعيق التوصل إلى تسوية سلمية وسيفاقم الوضع على الأرض".

وزارة الخارجية الروسية الرئيس الأمريكى ترامب بوتين الأزمة الأوكرانية القضايا السياسية والعسكرية القمة الامريكية الروسية فلاديمير بوتين

