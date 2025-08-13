الأربعاء 13 أغسطس 2025
رئيس الوزراء يكشف حقائق الوضع الاقتصادي في مصر.. يوضح موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.. وموقف سيارات المعاقين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، لتوضيح آخر مستجدات الاقتصاد المصري وتوضيح كافة الأمور للرأي العام المصري.

 

إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها مؤخرًا، وهو ما يظهر في تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرا إلي أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لخفض أسعار السلع حتى يشعر المواطن بزيادة قدرته الشرائية على تلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال مبادرات بالتنسيق مع الغرف التجارية.

وأشار إلى أن خفض الأسعار يرتبط باستقرار الأوضاع الداخلية والاقتصادية، ووجود سعر صرف مرن، وتوفير العملة الصعبة والخامات اللازمة للمصانع، إضافة إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وهو ما يعزز التنافسية في القطاع الصناعي وكافة القطاعات، ويؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية بدأت تتحقق بالفعل.

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن العمل على إعداد مشروع قانون لتداول واستثمار الذهب، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن إنشاء كيان مسئول عن تنظيم ودعم هذه الصناعة الاستراتيجية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حمله خلال زيارته الأخيرة للأردن رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن بالغ تقديره واحترامه، مشيدًا بالتوافق الكامل بين البلدين في مختلف القضايا المشتركة، وفي مقدمتها مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات من القيادة الأردنية لزيادة قوة العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتيسير إجراءات العاملين المصريين في الأردن، فضلًا عن تدعيم التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والغاز الطبيعي، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل عددًا من الدول الأخرى.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة رصدت استغلالًا غير رشيد لامتيازات استيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، ما استدعى إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وأوضح مدبولي، أن السماح سابقًا باستيراد سيارة كل 5 سنوات أدى إلى ممارسات غير مناسبة و"عبث فج"، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد ينص على السماح باستيراد سيارة كل 15 سنة، بهدف ضمان وصول المزايا التي تقدمها الدولة في هذا الملف إلى المستحقين الحقيقيين من ذوي الهمم.

وأكد رئيس الوزراء، أنه من الوارد حدوث أو إجراء تعديلات أو تغييرات بالقانون بما يضمن وصول الحق لمستحقيه.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستهدف جذب واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية للعمل داخل السوق المصرية.

وأوضح مدبولي، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع عدد من الشركات العالمية في هذا القطاع، في إطار خطة الدولة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز التحول نحو النقل النظيف.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية، بما يشمل إنشاء محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، وتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المصنعين.

 

وأشار مدبولي إلى أن دخول كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصرية يُسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، وفتح فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، موقف إنتاج الغاز المحلي، قائلا: "بدأنا الصعود في منحنى إنتاج الغاز، بعدما انخفض خلال العامين الماضيين".

وأضاف: "حجم إنتاج الغاز خلال العامين الماضيين انخفض من 6600 قدم مكعب في اليوم إلى 4100 قدم مكعب وفي هذا الصيف بدأنا الصعود وتوقعاتنا العودة إلى معدلاتنا الطبيعية السابقة خلال عام 2027".

ولفت: "هناك خطط تنفيذية واضحة لعودة نفس مستوى الإنتاج قبل العامين الماضيين، أي قبل الأزمة، أي أن حقل ظهر يسترجع حجما أكبر من طاقته الإنتاجية، وكل الحقول لها حجم معين، وسيتم ضخ استثمارات جديدة واكتشافات جديدة لضمان ثبات حجم الإنتاج المحلي وزيادته ومع النمو الكبير في كل القطاعات يشكل هذا عبئا وطلبا إضافيا على طاقات من الغاز الفترة المقبلة ونأخذ كل ذلك في الاعتبار، ونعمل على خطة لزيادة الإنتاج من الغاز خلال الخمس سنوات المقبلة".

وأكد: "بدأنا المنحنى التصاعدي من إنتاج الغاز، ومن المهم للغاية الحصول على الغاز من الدول المجاورة وتسييله في مصر لجعلها مركزا إقليميا للطاقة".


وتابع: "نحن في الطريق لاسترجاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر من الغاز، وتدريجيا مع الاكتشافات الجديدة وزيادة إنتاج الحقول خلال العامين المقبلين، نسبة الإنتاج المحلي ستعود لما كانت عليه قبل العامين الماضيين".

