مدبولي يكشف حقيقة التفريط في أراضي القاهرة الخديوية والفسطاط والأزبكية وكورنيش النيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تطوير مناطق القاهرة الخديوية وحديقة الفسطاط وحديقة الأزبكية، بالإضافة إلى الأراضي المتميزة الواقعة على كورنيش النيل، مشددًا على أن الهدف هو استثمار الأصول وليس التفريط فيها.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك أراضي بالغة التميز تستخدم حاليًا كمخازن أو جراجات للنقل العام على النيل، وهو ما لا يمثل استغلالًا أمثل، مشيرًا إلى أن تقييم هذه الأراضي يوضح أن قيمتها قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، وأن استثمارها في مشروعات سياحية أو فندقية أو إدارية سيحقق عوائد كبيرة للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الانتقادات وُجهت سابقًا لتدخل الدولة في تنفيذ المشروعات، وعند طرح الشراكة مع القطاع الخاص ظهرت انتقادات أخرى واتهامات بالتفريط في الأصول، مؤكدًا أن الدولة حريصة على الاستفادة من أصولها غير المستغلة مع الحفاظ عليها.

وأضاف أن تطوير القاهرة الخديوية لا يقتصر على تجميل واجهات المباني، بل يشمل إعادة تخطيط المنطقة بالكامل مع الحفاظ على طابعها التاريخي المسجل كمنطقة تراثية، موضحًا أن المباني لن تُهدم أو تُزال، لكن سيتم استغلال العقارات غير المستغلة كمخازن وتحويلها لأنشطة سياحية أو فندقية أو إدارية.

كما أشار مدبولي إلى أن حديقة الأزبكية أعيد تطويرها بشكل حضاري، وأن حديقة الفسطاط ستكون الحديقة المركزية الأكبر في الشرق الأوسط، ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطويرها نهاية سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى إحياء تلك المناطق وإعادتها لما كانت عليه قبل 100 عام.

