مجلس الوزراء يستهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة حافلة من العمل الوطني.

ونعى مجلس الوزراء الراحل الكريم مؤكدًا الاعتزاز والتقدير لما بذله على مدار سنوات عمله من جهود مُخلصة لخدمة مصر وأبنائها، حيث كان قامة وطنية بارزة، ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة، وساهم خلال فترة توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة السلع التموينية بكفاءة واقتدار، كما توجه المجلس بخالص التعازي لأسرة الفقيد متمنيًا أن يسكن الله فقيد الوطن فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

