الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

"قضايا الدولة" تستحدث إدارتين جديدتين لسلامة أعضائها والرعاية الصحية

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة

أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة قرارين، يحمل الأول: رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء إدارة السلامة والصحة المهنية وتبعيتها لمكتبه، يتولى رئاستها المستشار عامر عبد المحسن نائب رئيس الهيئة، وذلك للحفاظ على سلامة أرواح المستشارين وأعضاء الهيئة، والعاملين بها وتأمين مباني ومنشآت ومنقولات الهيئة ضد أخطار العمل والحريق التي تعد من الأموال العامة للدولة المصرية.

إنشاء إدارة الرعاية الصحية والاجتماعية 

أما القرار الثاني: رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء إدارة الرعاية الصحية والاجتماعية لمستشاري وأعضاء الهيئة وأسرهم وتتبع مكتب سيادته، يتولى رئاستها المستشار دكتور إيهاب أحمد عبد الظاهر نائب رئيس الهيئة، وذلك لتوطيد أواصر الترابط والدعم الاجتماعي بين مستشاري وأعضاء الهيئة وأسرهم لتحسين وتوفير وتيسير أفضل الخدمات الصحية لسيادتهم والوقوف جنبًا إلى جنب مع أي منهم حال إصابته بمكروه مع تقديم الدعم الكامل لأسرهم بعد الوفاة لا قدر الله.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

