رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ويثمن دوره في العدالة الناجزة

استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه هذا المنصب القضائي الرفيع، مُتَمَنِّيًا التوفيق والسداد في مهام وظيفته الجديدة.

أعرب المستشار عاصم الغايش عن ثقته الكاملة في قدرات الرئيس الجديد

خلال الزيارة، أعرب المستشار عاصم الغايش عن ثقته الكاملة في قدرات الرئيس الجديد وخبراته القانونية والإدارية الثرية التي تسهم بلا شك في دفع عجلة العمل بهيئة قضايا الدولة قدُمًا، وتمكينها من أداء دورها الوطني الهام في حماية أموال الدولة ومصالحها القانونية على أكمل وجه، وأشاد بالتعاون الدائم بين محكمة النقض وقضايا الدولة، لضمان تحقيق العدل وترسيخ العدالة في دولة القانون.

من جانبه، تقدم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالشكر لرئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على هذه الزيارة الكريمة والمشاعر الطيبة، مؤكدًا عزمه على العمل بكل جهد من أجل الارتقاء بمستوى أداء الهيئة ومواصلة مسيرتها في الدفاع عن حقوق الدولة ومكتسباتها، وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير الفقه القضائي.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول سبل دعم العمل القضائي وتعزيز التعاون المشترك لخدمة الصالح العام.

وحضر اللقاء من جانب قضايا الدولة لفيف من قيادات الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

