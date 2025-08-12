الثلاثاء 12 أغسطس 2025
قضايا الدولة تنعى الدكتور علي مصلحي وزير التموين السابق

على مصلحي وزير التموين
على مصلحي وزير التموين السابق

نعى نادي هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، ببالغ الحزن والأسى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

قضايا الدولة تنعى وزير التضامن 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، سائلا الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتغمده فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيد وذويه الصبر والسلوان.

