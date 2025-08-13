بالأرقام من الحديد للسيارات.. تخفيضات ضخمة في مبادرة خفض أسعار السلع.. حتى 50% بالأوكازيون الصيفي و25% للسيارات و6% للحديد

كشف الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، عن أبرز التخفيضات والخصومات المقدمة على السلع، دعمًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض الأسعار.

التفاصيل نستعرضها في السطور الآتية:

شارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.

المرحلة القادمة تحتاج إلى نوع من التكاتُف

وأشار أحمد الوكيل، في مستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه من خلال الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال متمثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحادات الأخرى، تولدت فكرة مبعثها أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحتاج إلى نوع من التكاتُف، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية يدعو جميعها إلى التفاؤل وزيادة الإنتاج من قِبل مجتمع الأعمال.

تخفيض هوامش الربح بما يسمح بتخفيف الأعباء

وأضاف: من خلال ذلك تولدت فكرة تخفيض هوامش الربح بما يسمح بتخفيف الأعباء على أهل مصر العظيمة، ولذلك؛ بدأت وزملائي من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، من نحو 9 أيام، في التحرك وفق هذا الفكر بناءً على أسس اختيارية، مؤكدًا أن ذلك لا يعد تدخلا من الحكومة أو فرض أسعار من الحكومة على القطاع الخاص، وإنما هي مبادرة من القطاع الخاص المصري الذي كان دائما وعلى مر التاريخ العمود الفقري للاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية وحتى جائحة "كوفيد-19".

نحن متأكدون أن العرض في جميع السلع يفوق حجم الطلب



وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: اجتمعنا بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، مع زملائنا من اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية خلال الأسبوع الماضي، ودعينا كذلك المنتجين والشُعب التجارية. وبناء على ذلك، ما أود أن أقوله أن لدينا مجموعة من السلع "كبداية"، وليس كل السوق مشتركا في ذلك، منوها إلى أن السوق تتمتع بالوفرة، وقائلا: نحن متأكدون أن العرض في جميع السلع يفوق حجم الطلب، ولذلك فتلك المبادرة سوف تشجع باقي السوق على الدخول فيها.

أحمد الوكيل



وفي ختام حديثه، وجه أحمد الوكيل الشكر لرؤساء الغرف التجارية والصناعية المشاركين في هذه المبادرة.

الأوكازيون بدأ بخصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 50%



وخلال المؤتمر الصحفى استعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، نتائج خطة العمل الخاصة بمبادرة خفض الأسعار على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن الغرف التجارية على مستوى الـ 27 محافظة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع التجار وأعضاء الشُعب، لتنفيذ العديد من المبادرات الداخلية على مستوى كل محافظة، لافتا كذلك إلى ما تم من تبكير لموعد انطلاق الأوكازيون الصيفي، الذي بدأ 4 من شهر أغسطس الجاري بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة أكثر من 1600 محل لتقديم خصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 50%.

استمرار الأوكازيون لحين عودة المدارس

وأكد أن الأهم هو استمرار الأوكازيون لحين عودة المدارس، وهو ما يسهم في اتاحة مختلف المتطلبات من المستلزمات المدرسية، من ملابس جاهزة ومصنوعات جلدية لمختلف الأسر المصرية بنفس نسب الخصومات.

وزارة التموين طرحت خصومات تراوحت من 5 إلى 18% لنحو 640 سلعة



ونوه الدكتور علاء عز إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت فى تطبيق مبادرة خفض الأسعار من خلال الشركة القابضة ومنافذها التى تصل إلى أكثر من ألف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، حيث طرحت خصومات تراوحت من 5 إلى 18 % لنحو 640 سلعة تتضمن الـ 15 سلعة الأساسية.

35% تخفيضات على أسعار السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية

وأضاف: توالي بعد ذلك عقد عدد من اللقاءات مع عدد كبير من المنتجين المصريين والمستوردين بالتعاون مع مختلف السلاسل التجارية، لطرح خصومات تتراوح من 5 إلى 20% على سلع نظيرة للسلع الغذائية وبعض السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية والمنزلية التى وصلت نسبة الخصومات عليها فى بعض الماركات إلى نحو 35%.

د. علاء عز

انخفاض أسعار السيارات بنسب تصل لـ 25%

وأشار الدكتور علاء عز إلى استمرار انخفاض أسعار السيارات، حيث تراوحت الخصومات من 10% إلى 25% على السيارات سواء المصنعة محليا، أو المستوردة من الخارج.

انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10%

كما أشار إلى انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10% مقارنة بأسعار نفس الشهر من السنة الماضية، كما استمر انخفاض أسعار مواد البناء.

20% انخفاضًا في سعر طن الأسمنت

وأوضح أن سعر طن الأسمنت سجل سابقا أكثر من 5000 جنيه للطن، والآن انخفض ليسجل أقل من 4000 جنيه للطن، وهو ما يمثل نسبة انخفاض بنحو 20%.

6% خفض في أسعار الحديد



وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية: أعلنت شركات الحديد المتواجدة معنا اليوم خفضا إضافيا فى سعر طن حديد التسليح بـ 2200 جنيه للطن، وهو ما يقدر بنحو 6% نسبة خفض فى سعر طن الحديد، موضحًا أن شركات مواد البناء، وخاصة ما يتعلق بالحراريات قدمت خصومات بنسب تتراوح من 15% إلى 25%.

استمرار جهود التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد



وأكد الدكتور علاء عز، استمرار جهود التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد، التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال الغرف التجارية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم الوصول إلى أكثر من 110 أسواق يوم واحد بمختلف المحافظات، توفر سلعا بخصومات تصل من 15% إلى 20%، لافتًا كذلك إلى التوسع فى تنفيذ أسواق المزارعين لليوم الواحد بعد نجاح تجربة غرفة الإسكندرية في خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من المنتجات، وذلك من خلال التعاون مع المعونة الإيطالية واتحاد المزارعين الإيطالي.

استمرار إتاحة السلع والمنتجات المخفضة من خلال منافذ الخدمة الوطنية



ونوه أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى استمرار اتاحة السلع والمنتجات المخفضة من خلال منافذ الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، وكذا منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، هذا إلى جانب تقديم واتاحة السلع والمنتجات المخفضة أيضًا من خلال منافذ وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، بنسب خصومات تصل إلى 20% عن أسعار السوق.

توقعات باستمرار انخفاض السلع



ولفت الدكتور علاء عز إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض السلع، حيث ينضم حاليا العديد من المنتجين والمحال التجارية، حيث ينضم للمبادرة نحو 500 مُنتج يوميًا، وأنه خلال الفترة القصيرة القادمة نسعى إلى تغطية أجزاء أكبر على مستوى الجمهورية، واتاحة السلع المخفضة لمختلف المواطنين، موضحًا أنه خلال الاسابيع الثلاثة الماضية شهدت أسعار الجملة للسلع الأساسية انخفاضا مستمرًا، بما فى ذلك أسعار البروتين، حيث شهدت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضًا، وكذا أسعار بيض المائدة، مؤكدًا أن مختلف احتياجات الأسرة المصرية من السلع والمنتجات شهدت انخفاضا مستمرًا فى أسعارها.

وفى ختام حديثه، تقدم الدكتور علاء عز، بالشكر لجميع رؤساء الغرف التجارية الصناعية ومجالس إداراتها، مؤكدًا أن ذلك يمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص يمثل نحو 80% من الانتاج المحلي الإجمالي، وكذا من حجم التوظيف، موضحًا أن المُنتج للسلعة هو فى نفس الوقت مستهلك لسلعة أخري، وهو ما يؤكد على أهمية الشراكة مع الحكومة.



