حماية المستهلك يوجه نصائح وتحذيرات للمواطنين والتجار خلال الأوكازيون الصيفي 2025

حذّر جهاز حماية المستهلك التجار المشاركين من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية بتخفيضات غير حقيقية، مؤكدًا أن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز ستقوم بتكثيف الحملات الميدانية طوال فترة الأوكازيون، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وذلك في إطار فعاليات الأوكازيون الصيفي لعام 2025، الذي يشهد مشاركة واسعة من المحال التجارية على مستوى الجمهورية، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة التزام المواطنين بعدة إرشادات لضمان حقوقهم أثناء التسوق، أبرزها المطالبة بالحصول على فاتورة شراء توضح بيانات المنتج وسعره قبل وبعد التخفيض، وذلك من المحال المشاركة في الأوكازيون فقط.

وأوضح الجهاز أن العقوبات قد تصل إلى غرامة مالية تبلغ 2 مليون جنيه في حال التلاعب بنسب التخفيضات أو الإعلان عن خصومات وهمية، باعتبار ذلك شكلًا من أشكال الإعلانات المضللة التي يحظرها القانون.

كما وجّه الجهاز عدة نصائح مهمة للمستهلكين خلال موسم الأوكازيون، منها:

الشراء من المحال المرخصة والمشاركة رسميًا في الأوكازيون.

التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع وفقًا للقانون.

الاحتفاظ بفاتورة الشراء لضمان الحقوق.

تجنب الشراء من مواقع إلكترونية مجهولة المصدر، خاصة في عمليات التسوق عبر الإنترنت.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان شفافية العروض التجارية وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية، وتعزيز الثقة بين البائع والمشتري، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة ورفع مستوى المنافسة العادلة في السوق.

