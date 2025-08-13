بتوقيت 2028، تعرف على تفاصيل الحكاية الثانية من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

طرحت منصة شاهد البوستر الرسمي لثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو والتي تحمل اسم بتوقيت 2028، حيث ستعرض الحكاية ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء عرض حلقات حكاية فلاش باك اليوم.

تفاصيل حكاية بتوقيت 2028

حكاية بتوقيت 2028 بطولة عدد من النجوم أبرزهم هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، ومن تأليف نسمة سمير وإخراج خالد سعيد.

وحكاية بتوقيت 2028 تدور حول فكرة أنه أحيانا تكون هناك محاولة لمنع حدوث أشياء، لكنها تحدث، وبصورة أكثر سوءا، فخلف الصورة التي يتم الاعتقاد أنها مرئية بوضوح، توجد كواليس خفية.

مواعيد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، فإن العمل يعرض على منصة Watch It يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر.

كما يعرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على منصة شاهد وفي التوقيت ذاته على قناة DMC.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتُعرض حكاية بتوقيت 2028 ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

