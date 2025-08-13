مريم الجندي: "ما تراه، ليس كما يبدو" مقولة حقيقية

أعربت الفنانة مريم الجندي عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول قصة "فلاش باك" بمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، مشيرة إلى أنها وجدت أن العمل يحمل مقولة حقيقية لأن كل شىء أمام الإنسان لم يكن ظاهرًا بشكل واضح.



وقالت في تصريحات لـ"فيتو": المسلسل جذبني منذ قراءة السيناريو ووجدت نفسي في عالم من الحكايات التي تجذب المشاهد، وكل ما به من تفاصيل.



ومريم الجندي تجسد خلال حكاية فلاش باك شخصية تحمل نفس الاسم “مريم”، وهي راقصة سابقة ورسامة عاشقة للفن، لديها شقيقة تُدعى رانيا وصديقة مقرّبة تُدعى سالي.

كانت مريم على علاقة بمدربها في الرقص، الذي يجسده خالد أنور، لكن علاقتهما تنتهي بعد أن تتعرض للأذى منه، لاحقًا، تلتقي بـ زياد الكردي، الذي يجسد شخصيته أحمد خالد صالح، وتتزوجه وتعيش معه قصة حب، قبل أن تتعرض لحادث سيارة غامض يقلب مجرى الأحداث رأسًا على عقب، وتعود لتتواصل مع زوجها من زمن آخر، وتكشف محادثاتها معه خيوطا تساعده على حل لغز مقتلها.

مواعيد عرض مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، فإن العمل يعرض على منصة Watch It يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر.

كما يعرض مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على منصة شاهد وفي التوقيت ذاته على قناة DMC.

المسلسل يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

وحقق المسلسل نجاحًا لافتًا حتى أنه تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة Watch It بعد مرور يوم واحد فقط على طرح أولى حلقاته.

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.



