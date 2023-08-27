فوائد البطاطا الحلوة، تقوي النظر وتمنع تشوهات الأجنة وتعالج الأنيميا

فوائد البطاطا الحلوة، البطاطا الحلوة من الخضراوات الشهيرة واللذيذة وهى من مشتقات البطاطس التى لها مذاق مميز وتقدم كنوع حلوى أو تسالى.

وفوائد البطاطا الحلوة عديدة فهى لها قيمة غذائية عالية لذا تحرص الأمهات على تحضيرها باستمرار لفوائدها العظيمة.

البطاطا الحلوة تسالى صحية

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البطاطا الحلوة تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وهى من التسالى الصحية التى تمد الجسم بالطاقة اللازمة والعناصر المهمة.

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القيمة الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة

وأضاف السيد، أن البطاطا الحلوة تحتوى على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والماغنسيوم والمنجنيز والبروتينات والكربوهيدرات والنحاس وفيتامينات أ وسي وب6.

فوائد البطاطا الحلوة للصحة، فيتو

فوائد البطاطا الحلوة للصحة

وتابع، أن من فوائد البطاطا الحلوة:-

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوى عضلة القلب وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.

تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يساعد في علاج أنيميا فقر الدم.

تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.

تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التي تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.

تعزز من نضارة البشرة واشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.

تقوى العضلات وتمنع الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالي مهمة للرياضيين.

مهمة للصغار لأنها تمدهم بالطاقة وتقوى عظامهم وتحافظ على نموهم بشكل صحى.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذى يساعد فى نمو الأجنة وحمايتهم من التشوهات.

تساعد فى علاج النحافة إذا تم إضافتها للنظام الغذائي اليومي لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية.

تعزز من صحة النظر والعيون لاحتوائها على فيتامين أ.