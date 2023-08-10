فوائد البطاطا الحلوة، تعزز جمال بشرتك وتقوي المناعة وتعالج الأنيميا

فوائد البطاطا الحلوة، البطاطا الحلوة من الخضروات اللذيذة والشهيرة التي تقدم مشوية عادة أو كطبق حلو شرقي لا يقاوم.

وفوائد البطاطا الحلوة، عديدة فهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح بها خبراء التغذية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البطاطا الحلوة من عائلة البطاط وهى من الأكلات الشعبية الشهيرة التى تقدم فى الشوارع والميادين وتفنن خبراء الطهى فى طرق تحضيرها كطبق حلو مميز، ولها قيمة غذائية عالية.

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القيمة الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة

وأضاف السيد، أن البطاطا الحلوة عبارة عن منجم من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والمنجنيز والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين أ وسي وب6، وبروتين وكربوهيدرات وحمض الفوليك، ونسبة عالية من السعرات الحرارية، وبالتالى تعتبر مكتملة العناصر، وبالتالى تعتبر وجبة متكاملة.

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فوائد البطاطا الحلوة

وتابع، أن البطاطا الحلوة مهمة للصحة ولها فوائد علاجية عديدة، ومن فوائد البطاطا الحلوة:-

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.

تقوى العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تساعد في ضبط مستوى السكر والضغط بالدم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

مفيدة فى علاج النحافة لاحتوائها على البروتين والسكريات والسعرات الحرارية.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة خاصة فيتامين سي.

تساعد فى الوقاية من السرطان بأنواعه لإحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة خاصة البيتاكاروتين.

تقوى النظر وتعزز من صحة العين لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التى تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.

تعزز من نضارة البشرة واشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.

تحتوى على حمص الفوليك الذى يعتبر مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد على نمو الجنين بشكل صحى ويحمى من تشوهات الأجنة.

تعمل البطاطا على مكافحة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.

تساعد الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء.