الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد البطاطا الحلوة، تعزز جمال بشرتك وتقوي المناعة وتعالج الأنيميا

فوائد البطاطا الحلوة،
فوائد البطاطا الحلوة، فيتو

فوائد البطاطا الحلوة، البطاطا الحلوة من الخضروات اللذيذة والشهيرة التي تقدم مشوية عادة أو كطبق حلو شرقي لا يقاوم.

وفوائد البطاطا الحلوة، عديدة فهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح بها خبراء التغذية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البطاطا الحلوة من عائلة البطاط وهى من الأكلات الشعبية الشهيرة التى تقدم فى الشوارع والميادين وتفنن خبراء الطهى فى طرق تحضيرها كطبق حلو مميز، ولها قيمة غذائية عالية.

Advertisements

القيمة الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة 

وأضاف السيد، أن البطاطا الحلوة عبارة عن منجم من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والمنجنيز والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين أ وسي وب6، وبروتين وكربوهيدرات وحمض الفوليك، ونسبة عالية من السعرات الحرارية، وبالتالى تعتبر مكتملة العناصر، وبالتالى تعتبر وجبة متكاملة.

فوائد البطاطا الحلوة، فيتو 

فوائد البطاطا الحلوة 

وتابع، أن البطاطا الحلوة مهمة للصحة ولها فوائد علاجية عديدة، ومن فوائد البطاطا الحلوة:-

  • تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.
  • تقوى العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • تساعد في ضبط مستوى السكر والضغط بالدم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • مفيدة فى علاج النحافة لاحتوائها على البروتين والسكريات والسعرات الحرارية.
  • تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة خاصة فيتامين سي.
  • تساعد فى الوقاية من السرطان بأنواعه لإحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة خاصة البيتاكاروتين.
  • تقوى النظر وتعزز من صحة العين لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.
  • تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التى تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.
  • تعزز من نضارة البشرة واشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.
  • تحتوى على حمص الفوليك الذى يعتبر مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد على نمو الجنين بشكل صحى ويحمى من تشوهات الأجنة.
  • تعمل البطاطا على مكافحة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.
  • تساعد الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء.
txt

فوائد الزعتر، لعلاج حب الشباب ومشاكل الجهاز الهضمي والتنفسي

txt

فوائد المانجو، أكثري من تقديمها لأسرتك لأهميتها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

البطاطا الحلوة فوائد البطاطا الحلوة القيمة الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد السمسم، يحمي من أمراض القلب والسكري

فوائد البيض المسلوق، يحمي العينين والدماغ وينقص الوزن

فوائد خل التفاح للتخسيس وللصحة العامة

فوائد الترمس، يقوى المناعة ويحمى من السرطان ويساعد فى إنقاص الوزن

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

تعرف على أجر الفنان عمرو دياب بحفل بالساحل الشمالي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

13 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يوليو الماضي؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

المزيد
الجريدة الرسمية