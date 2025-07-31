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تحرير 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

أسواق الفيوم، فيتو
أسواق الفيوم، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة التموينية المكبرة علي الاسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة أسفرت عن تحرير 41 مخالفة تموينية متنوعة، منها 15 مخالفة في قطاع المختبز، متنوعة ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، وإنتاج ناقص الوزن عن 90 جراما، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تحفظت الحملة على 30 كيلو رنجة  منتهية الصلاحية، و14 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

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تحرير 31 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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الفيوم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري محال السوبر ماركت مجهولة المصدر

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