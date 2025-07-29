تحرير 31 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الاسواق

وقال سامح شبل عبدالرازق، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحرير 31 مخالفة تموينية متنوعة، منها 20 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، ونقص وزن الإنتاج عن 90 جرام للرغيف، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة، وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم التحفظ على 600 كيلو جرام دقيق بلدى، عبارة عن 12 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلوجرام، 186 كيس سناكس منتهي الصلاحية، و20 زجاجه عصير تفاح منتهي الصلاحية، و20 علبه لبن سعة العلبة واحد لتر منتهيه الصلاحية، و19 علبة سجائر مجهولة المصدر.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وكذلك تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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