اتحاد الكرة يعقد اجتماعا تنسيقيا مع مسئولي المناطق استعدادا لـ مسابقات الناشئين

عقد الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني، اجتماعا تنسيقيا اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر مع مسئولي المناطق والفروع على مستوى الجمهورية لمناقشة ترتيبات انطلاق مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم في سبتمبر المقبل.



شهد الاجتماع مناقشات تفصيلية حول نظام ولوائح مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم، بالإضافة إلى تعليمات القيد وشروط مسابقات المناطق والقطاعات للموسم الجديد.

وفي وقت سابق قرر اتحاد الكرة عدم اصدار الكارنيهات الجديدة الخاصة بالأجهزة الفنية للموسم الجديد 2025-2026 إلا بعد تقديم عقود الأجهزة الفنية وتوثيقها في الاتحاد.

تقديم رخص التدريب للأجهزة الفنية

كما اشترط اتحاد الكرة على الأندية تقديم رخص التدريب الخاصة بالأجهزة الفنية أو التصاريح المؤقتة كشرط أساسي مع توثيق العقود لإصدار الكارنيهات الجديدة.

تغلق إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء 6 أغسطس، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد في الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 7 أغسطس، ولن يكون بإمكان أي نادٍ بعدها قيد لاعبين جدد في قائمته للموسم الجديد.

