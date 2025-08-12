الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟

ميتروفيتش، فيتو
ميتروفيتش، فيتو

حسم نادي الهلال السعودي ملف المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بعد قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الاستغناء عن خدماته عقب التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز.

 

الهلال يدفع مبلغا ضخما لفسخ عقد ميتروفيتش

ميتروفيتش، الذي انضم للهلال قبل عامين بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل 75 مليون يورو (25 مليونًا سنويًا)، ما زال يتبقى له عام واحد في عقده.

ورفض المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا التنازل عن هذا المبلغ، ما وضع النادي أمام خيارين: الإبقاء عليه حتى نهاية العقد أو دفع المبلغ المتبقي وإطلاق سراحه.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالي، أن الإدارة اختارت الحل الثاني، بعد وعد أحد أعضاء مجلس الإدارة بدفع المبلغ من ماله الخاص، في خطوة تفتح الطريق أمام عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي، حيث يعد ليدز يونايتد أبرز المهتمين بضمه.

قالت الصحيفة البرتغالية إن ميتروفيتش سيحصل على مستحقاته كاملة ويعود إلى أوروبا، فيما تعاقد إنزاجي مع مهاجمه المفضل نونيز.

وسيحصل ميتروفيتش على 25 مليون يورو، وهي قيمة السنة المتبقية في عقده مع الهلال، مقابل الرحيل عن الفريق.

 

أرقام ميتروفيتش مع الهلال السعودي 

وخلال موسمين مع الهلال السعودي، لعب ميتروفيتش 79 مباراة سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 15 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألكسندر ميتروفيتش ميتروفيتش الهلال السعودي نادي الهلال السعودي نونيز

مواد متعلقة

نونيز يسجل في الظهور الأول مع الهلال السعودي ضد آراو السويسري وديا

مدافع الهلال السعودي على رادار قطبي جدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية

الهلال يعلن التعاقد مع داروين نونيز (فيديو)

نجم الهلال السعودي يقترب من الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

فيديوهات خادشة وانتحال صفة "أنثى"، حجز البلوجر "ياسمين" بسجن الرجال

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

اصطدام طائرتين أثناء هبوطهما في مدينة كاليسبيل الأمريكية (فيديو)

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توحش الموجة الحارة ودرجات الحرارة تصل إلى 48

هيتخرب بيته، كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا حال انفصالهما؟

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

هتتضاعف لو تكرر الأمر، ثروت سويلم يكشف العقوبة المتوقعة على الزمالك بعد سب زيزو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads