مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟

حسم نادي الهلال السعودي ملف المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بعد قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الاستغناء عن خدماته عقب التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز.

الهلال يدفع مبلغا ضخما لفسخ عقد ميتروفيتش

ميتروفيتش، الذي انضم للهلال قبل عامين بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل 75 مليون يورو (25 مليونًا سنويًا)، ما زال يتبقى له عام واحد في عقده.

ورفض المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا التنازل عن هذا المبلغ، ما وضع النادي أمام خيارين: الإبقاء عليه حتى نهاية العقد أو دفع المبلغ المتبقي وإطلاق سراحه.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالي، أن الإدارة اختارت الحل الثاني، بعد وعد أحد أعضاء مجلس الإدارة بدفع المبلغ من ماله الخاص، في خطوة تفتح الطريق أمام عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي، حيث يعد ليدز يونايتد أبرز المهتمين بضمه.

قالت الصحيفة البرتغالية إن ميتروفيتش سيحصل على مستحقاته كاملة ويعود إلى أوروبا، فيما تعاقد إنزاجي مع مهاجمه المفضل نونيز.

وسيحصل ميتروفيتش على 25 مليون يورو، وهي قيمة السنة المتبقية في عقده مع الهلال، مقابل الرحيل عن الفريق.

أرقام ميتروفيتش مع الهلال السعودي

وخلال موسمين مع الهلال السعودي، لعب ميتروفيتش 79 مباراة سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 15 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.