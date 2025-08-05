نشر 70 فريقا طبيا بمحيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالمراكز والمدن في أسوان (صور)

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بخطة التأمين الطبى التى أطلقها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع مديرية الصحة لتأمين الناخبين صحيًا ودعم المشاركة المجتمعية فى الإستحقاقات الوطنية، ومن بينها إنتخابات مجلس الشيوخ، مع الدفع بالفرق الطبية للعمل كنقاط طبية ثابتة ومتنقلة للمتابعة الصحية اللحظية للناخبين طوال فترة الإقتراع، خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

فضلًا عن تواجد فرق مبادرة ١٠٠ يوم صحة أمام المقرات الانتخابية ضمن خطة التأمين الطبى، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة المختلفة لمتابعة سير العملية الانتخابية من الناحية الصحية، والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة لتقديم الدعم الطبى الكامل بما يضمن توفير بيئة آمنة لجميع المواطنين خلال ممارسة حقهم الدستورى.

يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت مبادرة "انتخب واطمئن" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى محيط وأمام مقار اللجان الإنتخابية من خلال نشر 70 فريقا طبيا موزعين على مختلف مراكز محافظة أسوان وذلك لضمان تقديم خدمات طبية فورية للناخبين والعاملين باللجان حيث تعمل تلك الفرق الطبية المتحركة على تقديم خدمات الفرز وتقديم الإسعافات الأولية والمتابعة الصحية اللحظية للناخبين وخاصة كبار السن والحالات الأولى بالرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.