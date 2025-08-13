محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لتطوير سوق فارسكور

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير سوق فارسكور، وذلك في إطار جولته الميدانية اليوم يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق، والأستاذ محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

تفقد تجهيزات السوق

واطلع المحافظ على آخر المستجدات في تنفيذ الباكيات والمقر الإداري والأمني، إلى جانب الكافيتريا ودورات المياه المخصصة للرجال والسيدات، وأعمال رصف الأرضيات ببلاطات الإنترلوك، وتركيب إنارة السوق. ووجّه الشهابي بزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من جميع الأعمال وبدء التشغيل في أقرب وقت.

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير سوق فارسكور

مناقشة الحركة المرورية

كما ناقش المحافظ مع المسؤولين خطة تنظيم الحركة المرورية بمحيط السوق، بما يضمن سهولة التنقل ويمنع التكدس المروري عند بدء التشغيل.

أهداف المشروع

وأكد الشهابي أن المشروع يحظى باهتمام بالغ من المحافظة، لما يحققه من أهداف مهمة أبرزها توفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة، وتلبية احتياجات المواطنين في مكان واحد، والحد من العشوائية، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

