الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

خلال جولة ميدانية بقرية كفر سعد البلد

محافظ دمياط يتفقد موقف سيارات الأجرة ويستمع لشكاوى السائقين والمواطنين (صور)

محافظ دمياط يستمع
محافظ دمياط يستمع إلى شكاوى المواطنين

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط زيارة ميدانية إلى قرية كفر سعد البلد، اليوم، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وبحضور العميد هاني عبد القوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

 

محافظ دمياط يستمع الي شكاوي المواطنين والسائقين  
محافظ دمياط يستمع إلى شكاوى المواطنين والسائقين  

 

 

الاستماع للمطالب ومتابعة انتظام العمل

حرص المحافظ على تفقد موقف سيارات الأجرة بالقرية، حيث استمع باهتمام إلى مطالب وشكاوى السائقين والمواطنين على حد سواء، مؤكدًا أنه سيتم بحث تلك المطالب والعمل على تلبيتها بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة.

كما تابع انتظام حركة العمل داخل الموقف، خاصة على الخط الموسمي المتجه إلى مدينة رأس البر، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة والتسعيرة الرسمية، إلى جانب المتابعة الدورية لضمان انتظام منظومة النقل الداخلي.

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