اجتماع موسع برئاسة نائب محافظ دمياط لتيسير إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، اجتماعا موسعا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، خاصة الفلاحين، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق العدالة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط،

حضور مكثف من القيادات التنفيذية والقانونية

شهد الاجتماع حضور اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب رؤساء المدن والمجالس، وممثلي الإدارات المعنية والجمعيات الزراعية.

الاستماع لشكاوى الفلاحين وتأكيد الالتزام بسعر السوق

استعرضت نائب المحافظ خلال الاجتماع شكاوى الفلاحين من ممثلي الجمعيات الزراعية بشأن أسعار التقنين، وأكدت ضرورة تحديد سعر موحد يتوافق مع سعر السوق الحالي، على أن يتم اعتماده من هيئة الإصلاح الزراعي، مشيرة إلى أن المحافظة سبق أن خفضت السعر بنسب كبيرة مراعاة لظروف المواطنين.

نائب محافظ دمياط تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة ملف تقنين اراضي املاك الدولة

دعم الفلاح الملتزم والتأكيد على توفير مستلزمات الزراعة

شددت المهندسة شيماء الصديق على أهمية دعم الفلاح الملتزم الذي يسلك الطريق القانوني في تقنين وضعه، وضرورة توفير كافة احتياجاته من البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية عبر الجمعيات، ضمانا لاستمرار الإنتاج الزراعي بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن

أكدت نائب المحافظ أن الدولة لن تتهاون في تحصيل حقوقها من أراضيها، لكنها في الوقت نفسه حريصة على عدم المساس بالصالح العام، موضحة أن تقنين الأوضاع يسهم في تحصيل مستحقات بملايين الجنيهات من المتأخرات، مما يعزز قدرة الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

لجنة مختصة لتسريع العمل وضمان الشفافية

وأشارت إلى أن اللجنة المختصة بملف التقنين تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وضمان الشفافية في فحص الطلبات، مع التأكيد على استيفاء كافة المستندات المطلوبة من المواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.