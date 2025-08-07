الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع موسع برئاسة نائب محافظ دمياط لتيسير إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

 عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، اجتماعا موسعا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، خاصة الفلاحين، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق العدالة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، 

 

حضور مكثف من القيادات التنفيذية والقانونية

 شهد الاجتماع حضور اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب رؤساء المدن والمجالس، وممثلي الإدارات المعنية والجمعيات الزراعية.

 

الاستماع لشكاوى الفلاحين وتأكيد الالتزام بسعر السوق

 استعرضت نائب المحافظ خلال الاجتماع شكاوى الفلاحين من ممثلي الجمعيات الزراعية بشأن أسعار التقنين، وأكدت ضرورة تحديد سعر موحد يتوافق مع سعر السوق الحالي، على أن يتم اعتماده من هيئة الإصلاح الزراعي، مشيرة إلى أن المحافظة سبق أن خفضت السعر بنسب كبيرة مراعاة لظروف المواطنين.

 

نائب محافظ دمياط تعقد  اجتماعا موسعا لمتابعة ملف تقنين اراضي املاك الدولة 
نائب محافظ دمياط تعقد  اجتماعا موسعا لمتابعة ملف تقنين اراضي املاك الدولة 

دعم الفلاح الملتزم والتأكيد على توفير مستلزمات الزراعة

 شددت المهندسة شيماء الصديق على أهمية دعم الفلاح الملتزم الذي يسلك الطريق القانوني في تقنين وضعه، وضرورة توفير كافة احتياجاته من البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية عبر الجمعيات، ضمانا لاستمرار الإنتاج الزراعي بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن

 أكدت نائب المحافظ أن الدولة لن تتهاون في تحصيل حقوقها من أراضيها، لكنها في الوقت نفسه حريصة على عدم المساس بالصالح العام، موضحة أن تقنين الأوضاع يسهم في تحصيل مستحقات بملايين الجنيهات من المتأخرات، مما يعزز قدرة الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

لجنة مختصة لتسريع العمل وضمان الشفافية

وأشارت إلى أن اللجنة المختصة بملف التقنين تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وضمان الشفافية في فحص الطلبات، مع التأكيد على استيفاء كافة المستندات المطلوبة من المواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أراضى أملاك الدولة الإصلاح الزراعى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السكرتير العام المساعد المستشار القانونى للمحافظة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين هيئة الإصلاح الزراعى محافظ دمياط مستلزمات الزراعة نائب محافظ

مواد متعلقة

مدير أمن دمياط يعتمد حركة تنقلات محدودة لضباط الشرطة

وزارة‭ ‬التعليم‭: ‬ الحبس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬لأى‭ ‬طالب‭ ‬يضيع‭ ‬التابلت‭ ‬‬والمؤبد‭ ‬لولى‭ ‬أمره‭!

بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد التقوى في أبو رواش (فيديو)

"المال العام وحرمة التعدي عليه" موضوع خطبة اليوم الجمعة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

نجم برشلونة يتحدث عن خسارة فينيسيوس لجائزة الكرة الذهبية

دعاء ليلة الجمعة، دعاء شامل وجامع للخيرات

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

الحد الأدنى لكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة 2025

بعد تأجيله، الحكومة تكشف سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

ترامب يوجه رسالة لدول الشرق الأوسط: أريد منكم جميعا التطبيع مع إسرائيل

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

خدمات

المزيد

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads