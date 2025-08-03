محافظ دمياط يتابع أعمال إنشاء السوق الحضاري بفارسكور (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء السوق الحضاري للباعة الجائلين بمدينة فارسكور، وذلك برفقة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وبحضور الأستاذ محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

سوق نموذجي لخدمة الباعة وتطوير المدينة

تفقد المحافظ موقع العمل الجاري لإنشاء السوق، والذي يشمل إنشاء باكيات مجهزة بمظلات ودورات مياه، إلى جانب مقر إداري وآخر أمني، في إطار توفير بيئة عمل لائقة وآمنة للباعة الجائلين داخل المدينة.

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء السوق الحضاري للباعة الجائلين بمدينة فارسكور

توجيهات بتسريع وتيرة التنفيذ

وخلال الجولة، شدد الدكتور أيمن الشهابي على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية، وضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على ضرورة العمل المتوازي لنهو جميع الأعمال تمهيدًا لتشغيل السوق في أقرب وقت.

رؤية شاملة لتطوير الأسواق العشوائية

وأكد محافظ دمياط أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المحافظة لإقامة أسواق حضارية مناسبة وآمنة، تسهم في الحد من العشوائيات، وتحقيق الانضباط المروري والبصري، بما يواكب جهود تطوير المدن ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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