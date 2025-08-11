بسبب الموجة الحارة، قرار عاجل من محافظ دمياط بشأن عمال النظافة

أصدر الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، قرارًا بإيقاف عمل عمال النظافة في الشوارع خلال فترة الذروة، من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثالثة عصرا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة العمال في ظل الموجة الحارة المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة.

تحذيرات الأرصاد الجوية وراء القرار

وجاء القرار تماشيًا مع التحذيرات التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تنبأت بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مما يعرض العمال لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وأمراض مرتبطة بارتفاع الحرارة.

تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية

وجّه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بسرعة تطبيق القرار بشكل صارم، مع التأكيد على متابعة تنفيذ الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة عمال النظافة.

تقدير جهود عمال النظافة وحرص المحافظة

وأكد المحافظ أن جهود عمال النظافة محل تقدير كبير من الجميع، مشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على توفير جميع سبل الدعم لهم وضمان بيئة عمل آمنة وصحية تلبي احتياجاتهم، مع اتخاذ كافة التدابير التي تحميهم من الظروف الجوية القاسية.

