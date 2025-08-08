لمدة 3 أيام، غلق شارع 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة اتخاذ إجراءات مرورية جديدة تشمل غلقًا كليًّا بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان، وذلك اعتبارًا من فجر اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025 حتى صباح الأحد 10 أغسطس 2025، في الفترة من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا يوميًّا؛ في إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من أعمال مشروع مونوريل "وادي النيل - 6 أكتوبر".

وأكدت الإدارة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط التحويلات، لضمان تسيير حركة السير ومنع التكدسات، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لتوفير كافة وسائل الأمان والمساعدات الفنية بمواقع العمل.

تفاصيل الغلق والتحويلات المرورية

مدة الغلق: 3 أيام فقط.

التوقيت: من 12 صباحًا حتى 6 صباحًا يوميًّا.

الطريق المغلق: شارع 26 يوليو في الاتجاه من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان.

وتضمنت الخطة المرورية تنفيذ تحويلات على مرحلتين لتسهيل الحركة على النحو التالي:

المسار الأول:

تحويل حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في الوصول إلى ميدان لبنان، للدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار الثاني:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية، وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان.

وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة على التزامها الكامل بتوفير جميع اللافتات الإرشادية والإنذارية بمحيط الأعمال، بالتعاون مع الجهات المنفذة، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتقليل أي آثار مرورية سلبية خلال فترة تنفيذ المشروع.

