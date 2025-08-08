الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لمدة 3 أيام، غلق شارع 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

غلق شارع شارع 26
غلق شارع شارع 26 يوليو، فيتو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة اتخاذ إجراءات مرورية جديدة تشمل غلقًا كليًّا بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان، وذلك اعتبارًا من فجر اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025 حتى صباح الأحد 10 أغسطس 2025، في الفترة من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا يوميًّا؛ في إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من أعمال مشروع مونوريل "وادي النيل - 6 أكتوبر".

بحوزته سلاح ناري وحشيش، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر خالد الرسام (فيديو)

الداخلية تعلن فتح باب القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي 2025-2026

وأكدت الإدارة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط التحويلات، لضمان تسيير حركة السير ومنع التكدسات، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لتوفير كافة وسائل الأمان والمساعدات الفنية بمواقع العمل.

تفاصيل الغلق والتحويلات المرورية

مدة الغلق: 3 أيام فقط.
التوقيت: من 12 صباحًا حتى 6 صباحًا يوميًّا.
الطريق المغلق: شارع 26 يوليو في الاتجاه من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان.

وتضمنت الخطة المرورية تنفيذ تحويلات على مرحلتين لتسهيل الحركة على النحو التالي:

المسار الأول:
تحويل حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في الوصول إلى ميدان لبنان، للدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار الثاني:
الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية، وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان.

وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة على التزامها الكامل بتوفير جميع اللافتات الإرشادية والإنذارية بمحيط الأعمال، بالتعاون مع الجهات المنفذة، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتقليل أي آثار مرورية سلبية خلال فترة تنفيذ المشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحويلات مرورية مرور الجيزة شارع 26 يوليو مشروع المونوريل كوبرى 15 مايو ميدان لبنان الطريق البديل أعمال إنشائية الامن العام وزارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

بحوزته سلاح ناري وحشيش، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر خالد الرسام (فيديو)

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي 2025-2026

الداخلية تعلن فتح باب القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي 2025-2026

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر طارق بلاك لنشره فيديوهات تتضمن ألفاظ إباحية

مصرع طفل وإصابة والدته في انهيار عقار سكني بأوسيم

الأمن يفحص فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

نهال عنبر تحسم جدل القبض على الفنانة وفاء عامر

النيابة تأمر بضبط وإحضار جراح بمستشفى شهير بالشيخ زايد بتهمة التسبب في وفاة مريضة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

شهيد الواجب في محراب الطوارئ، الأطباء تنعى الطبيب الشاب عبد اللطيف فرج بمستشفى المنصورة

حالة الطقس اليوم، ظاهرتان مقلقتان وهذا موقف درجات الحرارة قبل عودة الموجة الحارة

الذهب يشتعل في نهاية تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 5270 جنيها

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

لمدة 3 أيام، غلق شارع 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

خدمات

المزيد

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads