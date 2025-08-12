الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الصحة تستهدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027

استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، تقريرًا تحليليًا يتضمن مقارنة بين أعداد المواليد خلال النصف الأول من أعوام 2023، 2024، و2025، مع توزيعها عبر محافظات الجمهورية، وذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة البحيرة.

مقارنة بين معدل الإنجاب الكلي لعامي 2023 و2024

 

 كما قدمت عرضًا شاملًا للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، متناولة مقارنة بين معدل الإنجاب الكلي لعامي 2023 و2024، ومعدل الإنجاب المرغوب فيه وفق بيانات 2021، إلى جانب تحليل ديموغرافي لمحافظة البحيرة.

نسبة مساهمة وسائل تنظيم الأسرة في تحقيق “سنوات الحماية”

 

 وأكدت على توجيهات دولة رئيس الوزراء بخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول نهاية 2027، مشددة على أهمية الالتزام بمحاور الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025-2027).
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، والدكتور إسلام عبدالله عزايم، مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتورة مرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ لشئون الصحة والمبادرات، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، إلى جانب قيادات المحافظة وممثلي الوزارات، الهيئات الحكومية، والجمعيات الأهلية، ورجال الدين.
واستعرضت نائب الوزير المؤشرات السكانية لمحافظة البحيرة، موضحة المستهدفات الصحية والتعليمية، مع التركيز على دور الجمعيات الأهلية في مركزي إيتاي البارود وكفر الدوار. كما تناولت مؤشرات أداء تنظيم الأسرة، مستندة إلى نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، وأبرزت نسبة مساهمة وسائل تنظيم الأسرة في تحقيق “سنوات الحماية”، مؤكدة أن هذه المؤشرات تمثل أدوات أساسية لقياس التقدم في تحسين الخصائص السكانية وتحقيق أهداف تنظيم الأسرة.

الصحة تعلن خطة لخفض الولادات القيصرية إلى النصف بنهاية 2025

الصحة: فريق طبي بمستشفى أشمون العام ينجح في إنقاذ سيدة حامل بأربعة توائم


من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر التزام المحافظة بتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيق الخطط المقترحة، بالتنسيق مع القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المنظومة الصحية. وشددت على أهمية وضع آليات دقيقة لحوكمة وتسجيل البيانات في المنشآت الصحية، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدة دعمها الكامل للمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز رضا المواطنين.

