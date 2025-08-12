الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

وزارة الصحة تعلن تفاصيل الحركة الاستثنائية للأطباء المقيمين 2025

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقديم للحركة الاستثنائية للأطباء المقيمين لعام 2025، والتي يتم توزيع الأطباء فيها إلكترونيا وفقا لاحتياجات المستشفيات التابعة للوزارة والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى مجموع الدرجات والرغبات، وذلك طبقًا للشروط المعلنة.

الشروط المعلنة للحركة الاستثنائية

 

أكدت وزارة الصحة أن الشروط المعلنة للحركة الاستثنائية تتضمن:

استثناء الأطباء من شرط مدة العمل بالتكليف عند الترشح.

أحقية الأطباء المرشحين في هذه الحركة بنظام الترشيح الوزاري الاستثنائي في التقدم للدراسات العليا أسوة بزملائهم المكلفين على المناطق النائية.

السماح لمن سبق له إلغاء النيابة بالتقدم في هذه الحركة دون حرمان.

في حال إلغاء الطبيب للنيابة الاستثنائية، يحرم من التقدم لحركة نيابات ديسمبر 2025 فقط، مع السماح له بالتقدم لأي حركة لاحقة.

يشترط على الطبيب التقدم لإحدى الحركتين فقط مايو 2025 أو الحركة الاستثنائية 2025، وفي حال التقديم للحركتين معًا، سيتم حذف الرغبات نهائيا من كلتيهما.

الصحة تعلن خطة لخفض الولادات القيصرية إلى النصف بنهاية 2025

نائب وزير الصحة تتفقد مركز طب الأسرة بالأبعادية الجديدة


وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا عبر الرابط، وذلك خلال الفترة من الأحد 17 أغسطس 2025 حتى الأحد 31 أغسطس 2025.

