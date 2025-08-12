وزارة الصحة تعلن تفاصيل الحركة الاستثنائية للأطباء المقيمين 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقديم للحركة الاستثنائية للأطباء المقيمين لعام 2025، والتي يتم توزيع الأطباء فيها إلكترونيا وفقا لاحتياجات المستشفيات التابعة للوزارة والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى مجموع الدرجات والرغبات، وذلك طبقًا للشروط المعلنة.

الشروط المعلنة للحركة الاستثنائية

أكدت وزارة الصحة أن الشروط المعلنة للحركة الاستثنائية تتضمن:

استثناء الأطباء من شرط مدة العمل بالتكليف عند الترشح.

أحقية الأطباء المرشحين في هذه الحركة بنظام الترشيح الوزاري الاستثنائي في التقدم للدراسات العليا أسوة بزملائهم المكلفين على المناطق النائية.

السماح لمن سبق له إلغاء النيابة بالتقدم في هذه الحركة دون حرمان.

في حال إلغاء الطبيب للنيابة الاستثنائية، يحرم من التقدم لحركة نيابات ديسمبر 2025 فقط، مع السماح له بالتقدم لأي حركة لاحقة.

يشترط على الطبيب التقدم لإحدى الحركتين فقط مايو 2025 أو الحركة الاستثنائية 2025، وفي حال التقديم للحركتين معًا، سيتم حذف الرغبات نهائيا من كلتيهما.



وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا عبر الرابط، وذلك خلال الفترة من الأحد 17 أغسطس 2025 حتى الأحد 31 أغسطس 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.