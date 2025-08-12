الملك عبدالله يطالب أمريكا بدعم عملية إعادة إعمار سوريا

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب الشعب السوري في جهوده الرامية للحفاظ على أمن بلاده واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

دعم عملية إعادة إعمار سوريا

وشدد الملك عبد الله، على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به أمريكا في دعم عملية إعادة إعمار سوريا، بما يضمن حقوق الشعب السوري بجميع مكوناته.

حل سياسي للأزمة السورية

ويأتي هذا التأكيد في إطار موقف المملكة الأردنية، الثابت الداعي إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، يحقق تطلعات الشعب ويحفظ مؤسسات الدولة ويعيد الأمن والاستقرار للمنطقة.

كما شدد ملك الأردن، على أن إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين تتطلب تعاونًا دوليًا منسقًا، ودعمًا اقتصاديًا وإنسانيًا يخفف من معاناة المدنيين ويعزز جهود المصالحة الوطنية.

