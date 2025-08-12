الثلاثاء 12 أغسطس 2025
المبعوث الأمريكي يعقد مباحثات في عمّان مع وزيري خارجية سوريا والأردن

عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني، مباحثات، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي لدمشق توم براك.

وسبق المباحثات الثلاثية اجتماع ثنائي بين الشيباني والصفدي. 

ويعد هذا الاجتماع الثاني بين الشيباني والصفدي وبراك خلال أقل من شهر، بعد لقاء أول استضافه الأردن أيضًا في 19 يوليو الماضي.

 وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، عبر منشور على حسابها بمنصة "إكس"، أن الاجتماع يضم أيضًا "ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث".

وأضافت أن هدف اللقاء هو "بحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق، وتحفظ حقوق كل السوريين".

وأوضحت أن اللقاء يأتي "استكمالًا للمباحثات التي كانت استضافتها عمان بتاريخ 19 يوليو 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك".

ومنذ 19 يوليو الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفًا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعًا خلفت عددًا من القتلى. 

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو  الماضي.

