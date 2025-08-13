وزير الخارجية التركي: نعمل مع سوريا للقضاء على المؤامرات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء: إن تركيا تعمل مع سوريا على وضع حلول للمشاكل التي تواجهها للقضاء على المؤامرات وتذليل العقبات.

وتابع: “هناك أطرافا تنزعج من تقدم الأمور إيجابا في سوريا”، مضيفا أنه حق السوريين الشعور بالأمان وعدم وجود أي تهديد أمني لهم.

وأشار إلى أن هناك مساع إسرائيلية لإضعاف سوريا وخلق أجواء من الفوضى فيها وهذا مرفوض.

