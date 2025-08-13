مصرع طفل بقنا في ظروف غامضة

لقي طفل صغير مصرعه اليوم الأربعاء، بإحدى قرى مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقله للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تفتصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد بمصرع طفل من نجع المسارعة بقرية أبو مناع بمركز دشنا بقنا.

على الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع طفل صغير يدعي " محمد. غ. ا"٩ سنوات بنجع المسارعة بقرية أبو مناع بمركز دشنا.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

