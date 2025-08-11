الإثنين 11 أغسطس 2025
مصرع طفلة خنقًا بـ"بلية" في قنا

شهدت قرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، مصرع طفلة إثر ابتلاعها بلية خلال لهوها بها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة اختناقًا بعد ابتلاعها بلية خلال لهوها بها بقرية أبو مناع بحري بمركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع “ر.م” تبلغ من العمر 4 أعوام، إثر ابتلاعها بلية خلال لهوها بها بقرية أبو مناع بحري بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث. 

