تفاصيل العثور على شاب مصاب بطلق ناري ملقى على كوبري في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، على شاب مصاب بطلق ناري بالصدر والرقبة ملقى على كوبري نجع الجامع في ظروف غامضة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

العثور على شاب مصاب بطلق ناري ملقى على كوبري نجع الجامع

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ مفاده العثور على شخص مصاب بطلق ناري ملقى على كوبري نجع الجامع في قرية السمطا بمركز دشنا.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على شاب يدعى "ع. م. ع."، يبلغ من العمر ١٦ عامًا، مصاب بطلق ناري بالصدر والرقبة ملقى على كوبري نجع الجامع في قرية السمطا بمركز دشنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

