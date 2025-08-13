الأربعاء 13 أغسطس 2025
اتكتب له عمر جديد، انهيار بئر بعمق 10 أمتار على شاب في قنا وقوات الحماية تنقذه بأعجوبة

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة قنا، من إنقاذ شاب انهارت عليه بئر 10 مترًا تقريبًا داخل مزرعة في قرية العركي، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية شمال قنا، بانهيار بئر على شاب داخل مزرعة في قرية العركي، مركز فرشوط.

وانتقل رجال الدفاع المدني إلى مكان الواقعة ونجحوا في إنقاذ “م.أ”، يبلغ من العمر 40 عامًا، من قرية أولاد نجم في نجع حمادي، انهارت عليه 10 أمتار خلال الحفر داخل مزرعة في قرية العركي مركز فرشوط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا قوات الحماية المدنية مركز فرشوط محافظة قنا

