مقابل 10 ملايين يورو، ميلان ينجز صفقة أتيكامي لتدعيم الظهير الأيمن

زاكاري أتيكامي، فيتو
زاكاري أتيكامي، فيتو

حسم نادي ميلان الإيطالي اتفاقه مع نظيره يونج بويز السويسري، لضم الظهير الأيمن زاكاري أتيكامي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، في خطوة لتعويض النقص الكبير في هذا المركز.

قيمة انتقال لاعب يونج بويز إلى ميلان 

وبحسب ما أورده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، فقد توصل الناديان إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال المدافع الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، مقابل 10 ملايين يورو شاملة المكافآت، مع احتفاظ يونج بويز بنسبة 10% من قيمة أي بيع مستقبلي.

جاء تحرك إدارة الروسونيري بعد رحيل الرباعي دافيدي كالابريا، وكايل ووكر، وأليساندرو فلورينزي، وإيمرسون رويال، إضافة إلى إعارة فيليبو تيراشيانو، ما جعل تعزيز الجبهة اليمنى أولوية قصوى للفريق.

واستقر ميلان على التعاقد مع أتيكامي بعد تعثر مفاوضاته مع جويلا دووي لاعب ستراسبورج، بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي الفرنسي.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب السويسري إلى ميلانو خلال الساعات المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع الرسمي.

