تشيلسي يقهر ميلان برباعية وديا

نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوزًا وديًا عريضًا على ضيفه ميلان بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد.

أهداف مباراة تشيلسي ضد ميلان الودية

افتتح أندري كوبس التسجيل لأصحاب الأرض مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف جواو بيدرو الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط، ليضع البلوز في موقع مريح منذ البداية.

وفي الشوط الثاني، وسّع ليام ديلاب الفارق بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 67، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليوقع على الهدف الرابع في الدقيقة 90، مختتمًا رباعية الفريق اللندني.

في المقابل، أحرز يوسف فوفانا هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 70، دون أن ينجح فريقه في العودة بنتيجة المباراة.

ويستعد تشيلسي لانطلاق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي كريستال بالاس يوم الأحد 17 أغسطس الجاري، بينما يستهل ميلان موسمه بمواجهة باري في كأس إيطاليا.

