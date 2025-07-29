قناع الزبادي أفضل عناية ببشرتك في الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تتعرض البشرة للجفاف والبهتان نتيجة فقدانها للترطيب الطبيعي، ويعتبر قناع الزبادي حل فعال وطبيعي يساعد في ترطيب البشرة وتغذيتها بعمق.

ويحتوي الزبادي على العديد من العناصر المفيدة للبشرة مثل حمض اللاكتيك، والفيتامينات، والبروتينات، مما يجعله مثالي للعناية بالبشرة في الطقس الحار.

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الزبادي أفضل عناية بالبشرة فى الصيف.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي غير محلى

ملعقة صغيرة عسل اختياري لزيادة الترطيب

بضع قطرات من ماء الورد لانتعاش البشرة

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، اخلطي الزبادي مع العسل وماء الورد جيدا حتى يتجانس الخليط.

ضعي القناع على وجه نظيف وجاف مع تجنب منطقة العينين.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم رشي قليلا من الماء البارد لإغلاق المسام.

كرري الوصفة 2–3 مرات أسبوعيا للحصول على ترطيب طبيعي دائم.

يمكن إضافة القليل من الخيار المبشور إلى القناع لمزيد من الانتعاش.

يفضل استخدام القناع مساء لتجنب تعرض البشرة للشمس مباشرة بعد الترطيب.

شرب الماء بكثرة يساعد في تعزيز نتائج القناع وترطيب البشرة من الداخل.

هذا القناع البسيط والفعال يمنح بشرتك النضارة والنعومة التي تحتاجها في فصل الصيف دون الحاجة لمنتجات كيميائية.

قناع الزبادي أفضل عناية ببشرتك فى الصيف

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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