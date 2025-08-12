سارة خليفة عن فيديو التعذيب على هاتفها:"جم اتنين خدوه جوة شقتي وعملوا فيه كده"

واجهت النيابة العامة المنتجة والمذيعة سارة خليفة والمتهمة بالاشتراك مع 27 آخرين بتصنيع وجلب المواد المخدرة بتفريغ هاتفها المحمول، والذي أظهر اشتراكها في تعذيب واغتصاب شخص، والاعتداء عليه بالضرب داخل شقتها.

وقالت سارة خليفة " المقاطع دي في بيتي وصوت الست اللي ظاهر في المقطع الثاني ده صوتي والراجل ده اسمه مسعد شعبان، وكان شغال سواق على عربيتي، وبعد كده سابني وراح اشتغل مع حد تاني هو وأخوه، وحصلت ما بينهم وبين الناس دي خلافات، عبارة عن أن السواق واخوه اتفقوا مع بعض يروحوا يرشدوا عن اللي شغالين عندهم، وأخد من واحد 500 ألف جنيه واتفق هو وأخوه يطلعوا يسرقوا فلوس من بيت شريكه، وبكده يبقوا أخدوا فلوس من الاثنين، ويقولوا إن الناس اللي طلعت الشقة، عشان يقبضوا عليه هما اللي سرقوا الفلوس، والمكالمة دي كانت متسجلة وبالنسبة للواقعة اللي تخصني أنا في البيت عندي إن مسعد كان معاه مفتاح البيت بتاعي، وعدى سأل البواب بتاعنا قاله سارة خليفة فين النهارده، وأنا مكنتش موجودة مسافرة الإسكندرية ومش فاكرة الموضوع ده كان إمتى وتقريبا قبل تاريخ الفيديو ده بيومين، وأنا رجعت البيت من السفر وفي يوم وأنا في البيت لقيت باب الشقة بيتفتح وأنا استخبيت ورا الستارة وبصيت من ورا الستارة عشان أشوف كام واحد لقيته مسعد السواق بتاعي، ولما طلعتله لقيته بيقولي أنا مش جاي أسرق فلوس أنا جاي آخد الرخصة بتاعتي، قولتله أنا هلم عليك الجيران دلوقتي، وكنت هتصل بالنجدة قالي أبوس إيدك ما تحبسينيش أنا راجل غلبان، وبتوع الأمن طلعوا وقالولي خلاص سامحيه، فسألته معاك مفتاح البيت ليه لغاية دلوقتي ،قالي حضرتك كنتي سايبة نسخة منه ونسيتي تطلبيها مني، وهو كان واقف معاه اتنين صحابه عشان ياخدوه بالعربية، وهما كلموا الراجل اللي شغال عنده وقالوله إن أنا هبلغ الشرطة دلوقتي راح بعث التانيين جم اتخانقوا معاه وحصلت المشكلة دي في بيتي في العجوزة.

وأضافت: بعدين مسعد ده لما اتصلوا بصاحب شغله بعتله شخصين وقالولي إحنا هناخد مسعد ونتكلم معاه في الأوضة، وسألت مسعد تعرفهم قالي أيوه أعرفهم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون مايو 2025، بدائرتي قسمي شرطة التجمع أول، مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، حال كون المتهمين الأول والثاني خارج البلاد وباقي المتهمين داخل البلاد، ألف وأدار الأول وحتى الثالث عصابة تداخل في إدارتها الرابعة والخامس، واشترك باقي المتهمين فيها وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة الإندازول كاربوكساميد محل الاتهامات التالي بيانها بقصد الإتجار وتقديمها للتعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا داخل جمهورية مصر العربية حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم 6245 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين صنعوا مادة مخدرة إندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الإتجار، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جواهر ومواد المخدرة مشتقات الفينثيل أمين، الإندازول كاربوكساميد، الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم رقم 6245 لسنة الإتجار بالمواد المخدرة.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بغير ترخيص أسلحة ناري خرطوش، بندقية خرطوش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحازوا بغير ترخيص ذخائر 44 طلقة والتي قد تستخدم على الأسلحة النارية

