يستعينون بـ متعاطين لتجريب مفعول المخدرات.. نص أقوال مجري التحريات في قضية سارة خليفة

كشف نص أقوال مجري التحريات في قضية اتهام المنتجة والمذيعة سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع المواد المخدرة عن مفاجآت صادمة

وقال إن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها.

وأضاف ان المتهمين الأول والثاني الموجودان خارج البلاد يشتريان صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من دولة الصين، واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها، وباقي أفراد المنظمة الإجرامية، بينما تتولى المتهمة الرابعة ضخ الأموال اللازمة لذلك، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني، للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة لتحقيق الأعمال المستهدفة منها.

وأضاف: عقب تعاقد المتهمين على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من 21 حتى 28 بإدخال تلك المواد إلى البلاد، بينما يتولى من الخامس حتى السابع تخليق المخدر عن طريق تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقا لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأول، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عن طريق تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر تمهيدا لبيعها.



وأشار إلى أن ذلك كان يتم داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس كي يتم تصنيع المخدر فيها، ثم التعبئة داخل أكياس أعدوها خصيصا لذلك، عن طريق المتهمات من الثامنة حتى 11 ثم تخزينها.

ويتولى المتهمون من 12 الي 17 هذا الأمر ثم نقلها لترويجها عن طريق المتهمين من 18 إلي 20 على المتاجرين فيها، والمتعاطين لتلك المواد المخدرة.

وأضاف أنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث أيقن محل وجود المتهم 14، فضبطه وبحوزته حقيبة، وبتفتيشها عثر بداخلها على مادة الاندازول كاربوكساميد المخدرة، وميزان حساس، وهاتف محمول، وبتفتيش المركبة خاصته عثر بداخلها على ذات المادة المخدرة، ومواد مما تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، ومبالغ مالية من العملات الوطنية والأجنبية.

