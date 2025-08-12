الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشاركة في تمويل وجلب مخدرات، نص التحريات في قضية سارة خليفة

سارة خليفة
سارة خليفة

حصل موقع فيتو على نص تحريات المباحث في قضية تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وجلب المواد المخدرة والذي تقوده  سارة خليفة  و27 متهمًا آخرين.

سارة خليفة عن فيديو التعذيب على هاتفها:"جم اتنين خدوه جوة شقتي وعملوا فيه كده"

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية والمتهم فيها سارة خليفة و27 شخصًا آخرين، في القضية رقم 6863 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1347 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، والمتعلقة بتكوين منظمة إجرامية متخصصة في تصنيع وتجارة المواد المخدرة أن المتهمين من الأول حتى الثالث أسسوا منظمة إجرامية تستهدف تصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الإتجار، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة من الخارج، وتكليف آخرين بتصنيعها وإنتاجها داخل البلاد ومع بدء تنفيذ المخطط، انضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، وهم على علم بالغرض الإجرامي، حيث اضطلعا بأدوار قيادية في الإدارة، واستقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين للمشاركة في أنشطة التنظيم.

وبحسب التحريات، تولى المتهمون الخمسة الأوائل عملية التنظيم وإعداد الأدوار، حيث أشرف المتهمان الأول والثاني المقيمان خارج البلاد على شراء المواد الخام من الصين، وجلب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث وبقية أفراد الشبكة بها، بينما تكفلت المتهمة الرابعة بتمويل النشاط الإجرامي والسفر لعقد اجتماعات خارج البلاد لتنسيق العمليات.

كما تولى المتهمون من الحادي والعشرين وحتى الثامن والعشرين إدخال المواد الخام المهربة إلى مصر، فيما قام المتهمون من الخامس حتى السابع بعمليات التخليق والخلط وفق نسب محددة، استنادًا إلى تعليمات المؤسسين، وإجراء اختبارات على المواد المصنعة عبر تقديمها لآخرين للتعاطي للتأكد من تأثيرها، تمهيدًا لطرحها في السوق.

