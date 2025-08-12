الثلاثاء 12 أغسطس 2025
نتنياهو: طلبت تقليص مدة العمليات العسكرية في غزة لإنهاء الحرب وتحرير المحتجزين

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: إنه تقدم بطلب لتقليص مدة العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، بهدف إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن والعمل على تحرير جميع المحتجزين.

تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة

وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن القيادة السياسية والعسكرية تعمل "على مدار الساعة" من أجل تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن استعادة الأسرى المحتجزين تمثل "أولوية وطنية قصوى".

 

تقليص مدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

وأشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن تقليص مدة العمليات لا يعني التراجع عن الأهداف المعلنة للحرب، موضحًا أن "القضاء على التهديدات الأمنية من غزة" لا يزال جزءًا أساسيًا من الإستراتيجية الإسرائيلية-حسب زعمه.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية على جبهات متعددة داخل القطاع، ومع تزايد الضغوط الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة.

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

