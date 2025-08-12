الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: نستعد لحدوث مفاجأة من إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء:  إن تل أبيب على أهبة الاستعداد دائما لاحتمالية حدوث هجوم إيراني مفاجئ.

وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "i24 News" العبرية اليوم الثلاثاء: إن مشروع إيران النووي أُجّل لسنوات طويلة.

إيران: نرحب بأي سلام بين ‎أذربيجان وأرمينيا لكن موقفنا من ممر زنجزور واضح

وتابع: "كنا نعلم مسبقا أن اليورانيوم لن يتضرر، لكننا نراقب هذا الأمر عن كثب مع أصدقائنا الأمريكيين".

وأمس الإثنين،  أكدت وسائل إعلام إيرانية، أن البلاد تشهد حالة من الاستنفار العسكري، وشهدت خلال الساعات الأخيرة الماضية مناورات جوية للقوات الجوية، وذلك في أعقاب التمرين العسكري المفاجئ الذي نفذته إسرائيل 

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن انطلاق تدريبات عسكرية، بشكل مفاجئ، أطلق عليها "طلوع الفجر"، تهدف إلى الوقوف على الاستعدادات لمواجهة أي حرب إقليمية أو شاملة.
 

وذكرت مصادر في إيران أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيراني أقلعت خلال الساعات الماضية من قواعد تبريز وهمدان وأصفهان، باتجاه المناطق الغربية للبلاد، وحلقت فوق أجواء كرج وطهران.

نتنياهو إيران اليورانيوم مشروع إيران النووي

