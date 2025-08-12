الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب ملتزم بتحقيق السلام في العالم

ترامب وبوتين، فيتو
عقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا أكدت فيه التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق السلام في العالم، مشيرة إلى أنه أعلن حالة طوارئ في العاصمة واشنطن لمواجهة تصاعد الجريمة.

 

اعتقال 300 ألف مهاجر غير شرعي في أمريكا خلال 6 أشهر

وكشفت المتحدثة أن إدارة ترامب تمكنت من اعتقال 300 ألف مهاجر غير شرعي خلال ستة أشهر فقط، في إطار جهودها المستمرة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 

اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين

وأعلنت أن اجتماعًا مرتقبًا سيُعقد يوم الجمعة المقبل بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بناءً على طلب الأخير، لبحث عدد من الملفات الدولية. وأضافت أنه يجري الترتيب لبحث مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع ثلاثي يجمعه مع ترامب وبوتين عقب اللقاء الثنائي.

وشددت المتحدثة على أن الرئيس ترامب يكنّ احترامًا لجميع أطراف النزاع الأوكراني، مؤكدة أن بلاده تسعى لدفع جهود الحل السلمي.

البيت الأبيض ترامب الرئيس الأمريكى بوتين زيلينسكي واشنطن

