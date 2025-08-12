عمدة واشنطن تحذر من سيطرة ترامب على الشرطة: "مقلقة" وغير مسبوقة

وصفت عمدة واشنطن العاصمة موريل بوزر سيطرة الرئيس دونالد ترامب على الشرطة بأنها "مقلقة وغير مسبوقة"، لكنها قالت إن المدينة ليست "مندهشة تمامًا".

وقالت باوزر، يوم الإثنين، إن المدينة شهدت تراجع الجريمة العنيفة إلى إلى أدنى مستوى لها في 30 عامًا.

وأشارت إلى أن الجريمة انخفضت ليس فقط من ذروة مستوياتها ما بعد الوباء في عام 2023، ولكن من مستويات عام 2019 قبل الوباء.

وألقت باوزر الضوء على حدائق العاصمة ومدارسها ووسائل النقل العام وقالت إنه من المهم لأولئك الذين يعيشون في المدينة ومن يزورونها أن يعرفوا "مدى جمال مدينتنا، ومدى فخرنا بكل ما حققناه هنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الإثنين، إن معدلات السرقة في الولايات المتحدة وصلت لأعلى درجة.

وأضاف ترامب: نسبة الجرائم اليوم في العاصمة “واشنطن”، أكثر من كولومبيا والمكسيك، وأنا هنا لإعادة الأوضاع للسيطرة وإنقاذ عاصمتنا من البؤس والجريمة



وتابع، سأرفع حالة الطوارئ وأضع قسم شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، وسأنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن لضبط النظام.

واستطرد الرئيس الأمريكي، سوف نستعيد العاصمة واشنطن مثلما فعلنا في حدودنا الجنوبية.

