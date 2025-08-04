نيوكاسل مهتم بمهاجم باريس سان جيرمان تحسبا لرحيل ألكسندر إيزاك

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، بأن نادي نيوكاسل يونايتد بات مهتما بأحد لاعبي باريس سان جيرمان، لتعويض الرحيل المحتمل للسويدي ألكسندر إيزاك.

وعاد إيزاك لتدريبات نيوكاسل، اليوم الإثنين، بعد فترة انقطاع عن خوض المران، اعتراضًا منه على رفض ناديه رحيله إلى ليفربول.

جونزالو راموس في حسابات نيوكاسل

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نيوكاسل يراقب مصير المهاجم جونزالو راموس مع باريس سان جيرمان، تحسبًا لرحيل إيزاك.

وبدأ نيوكاسل بالفعل في البحث عن بدائل هجومية لإيزاك، في ظل إصراره على الرحيل، وفي مقدمتها نجم لايبزيج بنجامين سيسكو يليه راموس.

وكان نيوكاسل رفض عرضا من ليفربول بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني.

ويمتد عقد إيزاك مع نيوكاسل حتى صيف 2028.

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