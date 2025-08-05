الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

بديل إيزاك، نيوكاسل يرفع عرضه لشراء سيسكو إلى 90 مليون يورو

بنيامين سيسكو
بنيامين سيسكو

كشفت تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد، رفع عرضه الرسمي للتعاقد مع المهاجم السلوفيني بينيامين سيسكو، نجم لايبزيج الألماني، في إطار سعيه لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة "سكاي ألمانيا"، بلغ العرض الجديد 90 مليون يورو، يتضمن 80 مليون يورو كقيمة ثابتة للصفقة، إلى جانب 10 ملايين يورو كحوافز ومكافآت محتملة.

ويأتي هذا العرض بعد تقديم نيوكاسل عرضًا أوليًا بقيمة 75 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز، تحسبًا لاحتمال رحيل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك.

نقطة فاصلة في مسار المفاوضات

ومن جهته، يواصل مانشستر يونايتد إبداء اهتمامه بسيسكو، لكنه لم يتقدم بعد بأي عرض رسمي لإدارة لايبزيج.

في المقابل، لم يحسم المهاجم السلوفيني قراره النهائي بشأن مستقبله، حيث قد يكون اليوم الثلاثاء نقطة فاصلة في مسار المفاوضات.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة لايبزيج تمتلك بالفعل بدائل جاهزة للتعامل مع احتمال رحيل سيسكو خلال الميركاتو الصيفي، مما يعزز من مرونة النادي في التفاوض حول مستقبل اللاعب.

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