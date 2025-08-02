السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

رسميا، نيوكاسل يستعير حارس مرمى آرسنال السابق

آرون رامسديل
آرون رامسديل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، رسميًا، اليوم السبت، عن تعاقده مع حارس مرمى آرسنال السابق، آرون رامسديل، من فريق ساوثهامبتون على سبيل الإعارة.

وأصدر نيوكاسل، بيانًا رسميًا، كشف فيه عن تعاقده مع رامسديل لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع ارتدائه القميص رقم 32.

أرقام رامسديل في الموسم الماضي 

وكان رامسديل، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي حقق ثاني أعلى عدد تصديات في الدوري الموسم الماضي برصيد 125 تصديا، قد عمل مع مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، خلال فترة وجوده في بورنموث.

وقال هاو، في تصريحات لموقع ناديه: "آرون حارس مرمى استثنائي، بعد أن عملت معه سابقًا، أعرف ما يمكنه أن يقدمه لنا داخل الملعب وخارجه، لذا نتطلع إلى الترحيب به في فريقنا".

وانضم رامسديل إلى ساوثهامبتون، قادمًا من آرسنال، في الصيف الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

وهبط ساوثهامبتون لدوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" ليقرر رامسديل خوض تجربة جديد في البريميرليج.

نيوكاسل، الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي ليضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بزيارة أستون فيلا في 16 أغسطس.

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