الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إيزاك يظهر مجددا في مركز تدريبات نيوكاسل بعد تمرده بسبب ليفربول

إيزاك
إيزاك

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، عاد إلى مركز تدريبات نيوكاسل، صباح اليوم الإثنين، بعدما أنهى معسكره التدريبي الخاص في إسبانيا. 

وكان نيوكاسل قد رفض عرضًا رسميًّا من ليفربول، تجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن خدمات إيزاك هذا الصيف.

وكان إيزاك قد وصل إلى بريطانيا، السبت الماضي، قادمًا من مدينة سان سيباستيان، حيث تدرب بمفرده في مقر ناديه السابق ريال سوسييداد، بعدما رفض الانضمام إلى جولة الفريق الآسيوية، مبررًا ذلك بإصابته في الفخذ ورغبته في التعافي بمساعدة طاقمه الطبي الخاص.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليفربول تقدم بعرض أولي، يوم الجمعة الماضي، بلغت قيمته 110 ملايين إسترليني، بالإضافة إلى إضافات وحوافز، لكنه لم يصل إلى حاجز 120 مليونًا.

لكن نيوكاسل رفض العرض، حيث يقيم لاعبه السويدي، بنحو 150 مليون جنيه إسترليني.

وفي خطوة استباقية، قدم نيوكاسل، السبت الماضي، عرضًا بقيمة 70 مليون إسترليني، إلى لايبزيج من أجل التعاقد مع المهاجم السلوفيني بينجامين سيسكو، في حال اضطر الماكبايس، للتخلي عن إيزاك.

ومن المقرر أن يعود بقية لاعبي نيوكاسل إلى إنجلترا، اليوم الإثنين، بعد نهاية جولتهم التحضيرية في آسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيوكاسل ايزاك ألكسندر إيزاك السويدي ألكسندر إيزاك ليفربول ريال سوسييداد

مواد متعلقة

أول رد من بايرن ميونخ بعد انتقادات التعاقد مع نجم ليفربول

بعد تمرده، ألكسندر إيزاك يعود إلى تدريبات نيوكاسل

نيوكاسل يونايتد يطلب ضم مهاجم لايبزيج تعويضا لتمرد إيزاك

بسبب مطالب نيوكاسل المالية، ليفربول يقترب من الانسحاب من صفقة إيزاك

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

بعد القبض على البلوجرز، توفيق عكاشة يوجه رسالة قوية لوزارة الداخلية والمحامين

عقب تصديق الرئيس على القانون، موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

نص تصديق السيسي على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

دار الإفتاء تحذر من تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها

"الإفتاء" توضح فضل الستر على العصاة وفقا للشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads