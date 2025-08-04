إيزاك يظهر مجددا في مركز تدريبات نيوكاسل بعد تمرده بسبب ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، عاد إلى مركز تدريبات نيوكاسل، صباح اليوم الإثنين، بعدما أنهى معسكره التدريبي الخاص في إسبانيا.

وكان نيوكاسل قد رفض عرضًا رسميًّا من ليفربول، تجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن خدمات إيزاك هذا الصيف.

وكان إيزاك قد وصل إلى بريطانيا، السبت الماضي، قادمًا من مدينة سان سيباستيان، حيث تدرب بمفرده في مقر ناديه السابق ريال سوسييداد، بعدما رفض الانضمام إلى جولة الفريق الآسيوية، مبررًا ذلك بإصابته في الفخذ ورغبته في التعافي بمساعدة طاقمه الطبي الخاص.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليفربول تقدم بعرض أولي، يوم الجمعة الماضي، بلغت قيمته 110 ملايين إسترليني، بالإضافة إلى إضافات وحوافز، لكنه لم يصل إلى حاجز 120 مليونًا.

لكن نيوكاسل رفض العرض، حيث يقيم لاعبه السويدي، بنحو 150 مليون جنيه إسترليني.

وفي خطوة استباقية، قدم نيوكاسل، السبت الماضي، عرضًا بقيمة 70 مليون إسترليني، إلى لايبزيج من أجل التعاقد مع المهاجم السلوفيني بينجامين سيسكو، في حال اضطر الماكبايس، للتخلي عن إيزاك.

ومن المقرر أن يعود بقية لاعبي نيوكاسل إلى إنجلترا، اليوم الإثنين، بعد نهاية جولتهم التحضيرية في آسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.