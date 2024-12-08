الأحد 08 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

قناع القرفة لنضارة وتنظيف البشرة وتعزيز جمالها

نضارة البشرة
نضارة البشرة

نضارة وتنظيف البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحفاظ على مظهر صحى للبشرة ما يغنى عن استخدام مستحضرات التجميل.

وتحرص بعض الفتيات كثيرا على تطبيق الوصفات الطبيعية والتغذية السليمة وشرب الماء الوفير للحفاظ على جمال ونضارة البشرة.

قناع القرفة لنضارة البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع القرفة لنضارة وتنظيف البشرة وتعزيز جمالها.

المكونات:-

ملعقة قرفة 

ملعقة عسل نحل 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نفرك القناع على البشرة لمدة دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففها ونرطبها بالكريم المناسب لنوع البشرة.
  • نكرر القناع مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع ينظف البشرة بعمق ويرطبها ويعزز من نضارتها ويفتحها، ومناسب لجميع انواع البشرة، لذا يجب المواظبة على استخدامه للحصول على أفضل النتائج.
نضارة البشرة 
نضارة البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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وصفة طبيعية لبشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال

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أفضل الأطعمة للحصول على بشرة نضرة وصحية، يمكن إضافتها لنظامك الغذائي

 

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