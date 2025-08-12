ليفربول يطلق فيلما وثائقيا يتضمن كواليس التتويج بـ الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن نادي ليفربول، رسميا إطلاق فيلم وثائقي بعنوان "أبطال 24-25: القصة من الداخل"، والذي يروي تفاصيل رحلة الفريق المذهلة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25.

ويستعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 72 دقيقة كواليس تتويج الفريق بالدوري، واللحظات الصعبة والحاسمة انتهاء بالتتويج، بجانب استعراض نجوم الفريق مثل محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وأليسون بيكر.

تكريم دييجو جوتا بعد وفاته

كما يحيي الفيلم ذكرى النجم الراحل دييجو جوتا، الذي رحل في يوليو الماضي بسبب حادث سيارة، ويبرز الفيلم دور جوتا المؤثر طوال الموسم، حيث كانت مساهماته الحاسمة في لحظات مفصلية عاملًا رئيسيًا في تحقيق اللقب العشرين من الدوري الإنجليزي.

كما يسلط الفيلم الضوء على أداء خط الوسط، حيث يناقش أليكسيس ماك أليستر، دومينيك زوبوسزلاي، رايان جرافينبيرش، وكورتيس جونز التناغم اللافت الذي قاد الفريق نحو النجا، بجانب تعليق آندي روبرتسون، إبراهيما كوناتي، وكونور برادلي حول القوة الدفاعية التي حافظت على صدارة ليفربول أمام منافسيه.

ويبرز الفيلم تصريحات المدرب آرني سلوت، التي تغطي موسمه الأول مع ليفربول.

محمد صلاح يتحدى الجميع: ليفربول يجب أن يفوز بكل البطولات

عبر محمد صلاح لاعب ليفربول عن رغبته في الفوز بجميع البطولات مع فريقه في الموسم المقبل.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية قبل انطلاق الدوري الانجليزي الجمعة المقبلة: "أمامنا لقب البريميرليج لنحققه، أمامنا لقب دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج لنحققه، ليفربول لابد أن ينافس على جميع الألقاب، نحن هنا للمنافسة على كل شيء."

ويفتتح ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس بمواجهة بورنموث في ضربة البداية لموسم البريميرليج موسم 2025.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

وتقام مباراة ليفربول أمام بورنموث يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس، عن حصولها على حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بشكل حصري حتى موسم 2027/2028.

وكانت مجموعة beIN الإعلامية، في وقت سابق، قد كشفت عن حصولها على حقوق البث الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى نهاية موسم 2027-2028.

